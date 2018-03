Protestos Com nenhum negro na lista de candidatos ao prêmio de melhor ator, a última entrega dos Oscars prometia ser uma festa não só monocromática, mas branca, também, no sentido de engomada e sem nódoas. Acabou sendo um evento muito mais político do que se esperava. A falta de negros entre os premiáveis foi compensada pela quantidade de negros entre os apresentadores, e o maior homenageado da noite foi Martin Luther King, apesar do filme Selma, sobre a marcha contra o racismo e pelo direito do voto que ele liderou em 1965 só ter merecido um prêmio, pela música. Mas a música, Gloria (que também fala de incidentes raciais recentes, como o de Ferguson), mexeu com a plateia, e seus dois intérpretes, ao agradecerem o prêmio, fizeram fortes e bem articulados protestos contra o racismo que ainda persiste no país - e também foram ovacionados. O próprio apresentador da noite, tão criticado pelo seu mau desempenho, deu uma leve cutucada política na plateia quando esta aplaudiu o nome de Martin Luther King, que, durante tantos anos, representou para os brancos a ameaça da insubmissão dos negros: "Agora vocês gostam dele...". Também houve protestos contra a discriminação das mulheres no mercado de trabalho e contra a homofobia, e - para completar o que foi tudo menos uma noite branca - o filme premiado na categoria de documentário longo foi sobre o Edward Snowden, que está proibido de entrar nos Estados Unidos depois que revelou segredos da bisbilhotice mundial praticada pela Agência de Segurança Nacional americana. Também ovacionado. E como se não bastasse tudo isso, o maior premiado da noite foi um diretor mexicano, o que valeu como um protesto velado contra as leis de imigração americanas, que o Obama está tentando mudar.