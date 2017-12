Protestos elevam ibope da Globo News

Cocoricó. As demissões na TV Cultura serão revistas: o Comitê Jurídico do Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta decidiu que a instituição pagará, sim, todas as verbas rescisórias relativas às dispensas de 36 funcionários que haviam sido comunicados que nada receberiam.

Cocoricó 2. Presidente da Fundação Padre Anchieta (FPA) há duas semanas, Marcos Mendonça, havia inicialmente determinado que os demitidos fossem tratados como ocupantes de cargos de confiança e de caráter público, o que não condiz com os contratos via CLT dos dispensados.

Cocoricó 3. O presidente do Conselho da FPA, Belisário dos Santos Jr., também manifestou, em nota aos membros do grupo, a gravidade de os conselheiros serem informados pelos jornais sobre novos diretores nomeados para a instituição.

De olho no Brasil, onde vende produções para canais pagos, abertos e Netflix, a BBC Worldwide, braço comercial da rede britânica, promoverá em agosto, no Rio, a 10ª edição do BBC Showcase, evento para mostrar suas novidades a canais latino-americanas.

A exemplo da matriz, que produz conteúdo para internet, celulares, tablets e videogames de modo independente da TV, a BBC Worldwide promete oferecer menu para diferentes plataformas aqui.

Para causar inveja no público, Palmirinha entregará uma quentinha com a "sobra" de suas receitas ao final de cada programa da nova temporada. O mimo segue em sacola personalizada como Marmitinha da Palmirinha. Estreia em agosto, no canal Bem Simples.

Vai ficar para 2014 o programa solo de Dani Calabresa na Band, ou assim ditam as conversas de corredor na emissora. A caloura do CQC foi elogiada por sua performance na matéria sobre a cura gay.

Conhecidas de longa data, Lilian Pacce e Gisele Bündchen se reencontraram para gravar uma entrevista para o GNT Fashion, que vai ao ar na segunda-feira. A top contou que perdeu peso após dar à luz Vivian, sua segunda filha, fazendo aulas de kung fu.