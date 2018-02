Protesto topless da filha de Bruce Willis no Twitter gera debate sobre nudez

Scout, de 22 anos, desencadeou um debate sobre padrões da Internet depois de publicar fotos de si mesma com os seios expostos em Nova York em sua conta no Twitter na terça-feira, angariando o apoio de pessoas como a cantora pop Rihanna.

Ela disse ter se inspirado a confrontar a política do Instagram depois que as fotos de topless que Rihanna publicou de si mesma no Instagram foram retiradas da rede no mês passado.

“Trata-se de ajudar as mulheres a se sentir com poder de fazer escolhas pessoais a respeito dos seus corpos não ditadas pelo que a sociedade diz ser decente", escreveu Scout no Twitter, que permite fotos de nudez.

Scout, que publicou a foto topless com a hashtag #FreeTheNipple (liberte o mamilo), disse que sua conta do Instagram foi suspensa depois que ela publicou fotos de nus “artísticos” e “de bom gosto”.

O Instagram informou em um comunicado que suas políticas são concebidas para estabelecer um equilíbrio entre expressão artística e fazer do serviço “um lugar divertido e seguro”.

“Nossas diretrizes impõem limitações à nudez e a conteúdo adulto”, afirmou o Instagram. “Quando um conteúdo é denunciado, nós analisamos e removemos se violar nossas políticas”.

Scout disse que a política do Instagram é contraditória, já que permite fotos de quase nudez de mulheres que ela acredita serem degradantes, mas proíbe qualquer foto que mostre o mamilo de uma mulher, até mesmo de uma mulher amamentando uma criança.

(Reportagem de Eric Kelsey)