Protesto com bolinhas coloridas causa espanto em Roma Meio milhão de bolinhas coloridas despencaram pelos famosos degraus da praça de Espanha na manhã de quarta-feira, no mais novo ato de um ativista que se especializou em fazer protestos em pontos turísticos da cidade. As bolinhas foram jogadas escada abaixo e despejadas na fonte que marca a praça por Graziano Cecchini, 55, que no ano passado colocou uma lata de corante na Fontana di Trevi, fazendo as águas ficarem vermelhas como o sangue. Cecchini acabou sendo detido pela polícia junto com outros três ativistas. Ele disse que se tratava de uma "operação artística que mostra, através da arte, os problemas que temos na Itália". "As cores das bolas não foram escolhidas por acaso. A maioria é vermelha --queria que as pessoas se lembrasse da Fontana di Trevi", disse ele. Turistas e lojistas assistiram espantados à manifestação. As bolinhas foram jogadas da sacada da Igreja da Santíssima Trindade, no alto da escadaria. "Tudo bem, é uma manifestação, tudo bem, ficou bonito, mas pensemos um pouco nos pobres lixeiros," disse Lucia Russo, dona de uma loja, ao ver os caminhões de lixo se aproximando. O turista norte-americano John Hyde preferiu rir. "Mesmo quando estão protestando, os italianos não conseguem não fazer uma coisa bonita," disse. "Não vejo nenhum significado, mas é uma visão para se guardar." (Reportagem de Liz Rusbridger)