Protagonistas de "O Profeta" revelam suas profecias Não é só Thiago Fragoso o novo profeta das seis. Pelo menos na festa de lançamento da trama, que aconteceu no domingo no Clube Nacional, em São Paulo, todo o elenco revelou que já tivera alguma profecia em suas vidas. A musa das seis, Paola Oliveira, disse que sempre teve um sexto sentido muito aguçado e que suas ações sempre foram pautadas por muita intuição. ´Sempre tive visões de mim como atriz e aposto nos convites de minha carreira também baseado no sexto sentido´, disse Paola. ´Mas nunca tive aqueles sonhos com profecias, até porque eu morreria de medo disso.´ Já Carol Castro, que viverá a vilã na trama que estréia na próxima segunda, disse dar total vazão às profecias que lhe vem à cabeça. "Acho que as mulheres são como estações de rádio, percebem sinais. Eu sabia desde pequena que ia ser atriz", diz ela, que vai trabalhar com o pai na novela, o ator Luca de Castro. "Minha mãe era astróloga e taróloga, ela já havia me falado que meu caminho seria esse mesmo", comentou a atriz no lançamento. Veterano da Globo, Mauro Mendonça também compareceu à festa, munido de um cachimbo e pique para dançar a noite inteira. Disse que grandes profecias marcaram sua carreira. "A primeira foi quando eu era pequeno. Algo me dizia que eu iria ser ator. Por mais que os ventos fossem contra, acabei caindo nesta área", conta ele. "A segunda foi quando vi a peça ´Evita´ em Nova York. Tive a intuição de que um dia, o papel de Juan Perón seria meu. Curiosamente, todos meus amigos me diziam que eu era a pessoa ideal para viver este papel. E não deu outra, quando a peça veio ao Brasil, ele foi todo meu", diz. "Vivo de ter insights. Também sou meio espírita, médium, uma porcaria de médium, mas sou", conta. O próprio Walcyr Carrasco - quem está adaptando a trama de Ivani Ribeiro - diz que tem bons motivos para acreditar nestas visões e acredita em todas elas. "Todo mundo já sonhou com algum velho amigo e, quando acorda, o encontra na rua. Até os animais têm isso, mudam de comportamento quando algo na natureza vai acontecer." Thiago Fragoso, o protagonista, diz que leu tudo sobre Chico Xavier para fazer a trama. "Uma vez, voltando para casa com um amigo, vi uma rua e pressenti que não deveria ir por ela. Meus amigos acharam bobagem. Não deu outra: fomos assaltados e os bandidos levaram tudo." Fernanda Souza não dá bola para sexto sentido e intuições, já Vera Holtz é o contrário. "Não tenho essa visão tão globalizada como o nosso protagonista. Mas desde criança sabia que não ia ter filhos, que não ficaria muito tempo em Tatuí e que iria ter uma relação com a arte. Tudo profecias, meu querido", diz. O lançamento de "O Profeta", em São Paulo, foi ao som de muito twist e rock´n´roll, regado a aperitivos, bebidas e decoração no estilo dos anos 50, época em que se ambienta a novela. Paola Oliveira estava belíssima em um vestido rosa de época. A loira, que nem precisa de olhos azuis para ser deslumbrante, ofuscou qualquer outra beldade global presente na festa. Thiago Fragoso foi todo de branco, já aclimatado ao seu profeta da novela e Carol Castro foi de vestido vermelho, à femme fatale. A trama, exibida em 1977, fala de um garoto que tem profecias e, ao crescer, tem que aprender a lidar com elas e com as pessoas boas e más o seu redor.