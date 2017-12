Protagonista de 'Velozes e Furiosos' morre em acidente de carro

Atualizado às 15h40

LOS ANGELES - O ator norte-americano Paul Walker, protagonista da saga de ação "Velozes e Furiosos", morreu nesse sábado, aos 40 anos, em um acidente de carro em Santa Clarita, na Califórnia.

O ator participava de um evento de arrecadação de fundos para ajudar as vítimas do tufão Haiyan, que no mês passado deixou milhares de mortos nas Filipinas, quando saiu com um amigo a bordo de um Porsche Carrera GT.

Pouco depois, o veículo bateu em um poste e em uma árvore e pegou fogo. Walker, que estava no banco de carona, e seu amigo, que dirigia o Porsche, morreram na hora, informou a polícia de Los Angeles.

A polícia acredita que o excesso de velocidade tenha sido uma das causas do acidente. O carro superesportivo é capaz de atingir a velocidde de 330 quilômetros por hora.O amigo de Walker morto na colisão foi identificado como Roger Rodas.

Companheiro de Walker nos filmes da série, o ator Vin Diesel lamentou sua morte nas redes sociais. "Irmão, vou sentir muito a sua falta", disse em uma mensagem no Instagram. "Estou completamente sem palavras. O céu ganhou um novo anjo. Descansa em paz."

Cinema. Walker rodava atualmente a sétima parte de "Velozes e Furiosos", franquia que lhe deu fama em todo o mundo com o papel de Brian O'Conner, um ex-policial envolvido com corridas clandestinas. O novo longa deve chegar às primeiras salas de cinema em julho de 2014/ EFE e AP