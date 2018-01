Prostituição de luxo no mundo da moda norteia nova novela das 23h

Em seu primeiro papel de TV após os 12 anos da Grande Família, Marieta Severo reaparece com identidade que é o avesso de Dona Nenê: Fanny, sua personagem, terá Reynaldo Gianecchini como um interesseiro amante e será uma espécie de cafetã. Ambiciosa, ela é dona de uma agência de modelos que não decola, embora recorra até a métodos escusos para tanto. Visky (Rainer Cadete), o booker, se esforça para recrutar modelos, mas os grandes eventos, os desfiles importantes e as milionárias campanhas publicitárias não vingam.

Para se manterem de pé, Fanny e Anthony apostam suas fichas em outra atividade: encontros com modelos arranjados e pagos, que podem multiplicar o cachê de um desfile. A principal “vítima” dessa atividade não é nenhuma pervertida, claro, é a mocinha da história, vivida por Camila Queiroz. Ela é filha de Carolina, personagem de Drica Moraes (em substituição a Débora Secco, que engravidou). A menina acaba cedendo à prostituição – como convém a um folhetim, a família passa por dificuldades financeiras. A mocinha vai se apaixonar pelo ricaço Alexandre (Rodrigo Lombardi), e ele por ela. Mas os conflitos separam os dois e ele se casa com... a mãe dela, fechando um perigoso triângulo amoroso.

Roda e avisa. Embalada pela festa do 5.º aniversário do canal Viva, a apresentação de Chacrinha, o Musical, gravada na 4.ª, 6, foi regada a comoções extras. Presentes na plateia, Elke Maravilha e Rita Cadillac foram às lágrimas, ao serem aplaudidas e ovacionadas quando suas personagens surgiram em cena.

Roda e avisa 2. Expert em improviso, Stepan Nercessian proclamou que o programa do Chacrinha já estava até sendo copiado. “Copiaram a Elke Maravilha, olha lá”, disse, apontando para a Elke real. O Viva exibe o musical na semana do dia 25, em cinco episódios.

A festa. Com patrocínio da Claro, que instalará um telão no meio da rua, os moradores de Paraisópolis promovem nesta 2.ª, 11, uma grande festa para a estreia da nova novela das 7. A ideia é contar também com atores do elenco no evento.

A festa 2. Boa parte dos 100 moradores de Paraisópolis que fizeram figuração nas gravações da novela ficou chateada em não participar da festa realizada pela Globo em um buffet em Higienópolis. Faltava espaço para todos, representados então por uma dúzia de moradores.