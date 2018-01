Proscritos e Terminator, as atrações

15H30 NA RECORD

(Mr. Bean's Holliday). EUA, 2007. Direção de Steve Bendelack, com Rowan Atkinson, Willem Dafoe, Max Baldry..

Mr. Bean segue a tradição de Buster Keaton, como homem que nunca ri, mas é mais atrapalhado. O filme poderia se chamar

As Férias Desastradas. Os fãs

de Rowan Atkinson vão se divertir. Reprise, colorido, 90 min.

Câmara Cascudo,

O Provinciano Incurável

19 H NA CULTURA

Brasil, 1999. Direção de Ricardo

Miranda.

Advogado, antropólogo, historiador, jornalista. Menos de uma hora é pouco para dar conta da múltipla personalidade de Luiz Câmara Cascudo. O documentário meio que atropela o personagem, que foi um grande estudioso da cultura brasileira. Reprise, colorido, 54 min.

O Exterminador do Futuro

21H15 NO SBT

(The Terminator). EUA, 1984. Direção de James Cameron, com Arnold

Schwarzenegger, Linda Hamilton,

Michael Biehn, Lance Henriksen.

O primeiro filme da série com Schwarzenegger na pele do Terminator. Ele faz robô que chega do futuro para proteger, no presente, a vida de garoto que será líder importante na guerra contra as máquinas. Grande ação, efeitos irretocáveis. Mas é a persona de Super-Arnold, em seu melhor papel, que domina o programa. Reprise, colorido, 107 min.

Brasileiro

22H15 NA CULTURA

Brasil, 2007. Direção de Mika

Kaurismaki.

Teresa Cristina - não a personagem de Christiane Torloni em Fina Estampa, que já deu o que tinha de dar -, Paulinho da Viola, Thalma de Freitas, Ademilde Fonseca, Zezé Gonzaga, Guinga, Paulo Moura, Luciano Rabelo - grande admirador da MPB, e do choro, o finlandês Mika Kaurismaki, irmão de Aki, presta seu tributo ao gênero musical. Reprise, colorido, 87 min.

Osso, Amor e Papagaios

22H30 NA TV BRASIL

Brasil, 1957. Direção de Carlos Alberto de Souza Barros e César Mêmolo Júnior, com Jayme Costa, Ruth de Souza, Maria Dilnah, Modesto Souza, Wilson Grey, Renato Consorte.

Considerado 'um raro momento de humor negro na história do cinema brasileiro', o filme adaptado de A Nova Califórnia, de Lima Barreto, mostra cientista que anuncia sua descoberta para transformar ossos humanos em ouro. Não demora muito e todo mundo está desenterrando seus entes queridos. Salve-se quem puder (a família). Reprise, colorido, 102 min.

O Guru do Sexo

22H45 NA RECORD

(The Guru). EUA, 2002. Direção

de Daisy Von Scherler Mayer, com

Heather Graham, Marisa Tomei,

Jimi Mistry, Michael McKean.

Indiano radicado em Nova York, onde executa funções subalternas, muda-se para Los Angeles e, num golpe de sorte, vira guru sexual dos maiores astros e estrelas de Hollywood. Comédia satírica, que faz boas - e divertidas - observações sobre os bastidores da indústria do entretenimento. Reprise, colorido, 91 min.

Tristão & Isolda

23H15 NO SBT

(Tristan + Isolde). EUA, 2006. Direção de Kevin Reynolds, com James Franco, Sophia Myles, Rufus Sewell, David Patrick O'Hara.

Kevin Reynolds era tão bom diretor. O fracasso de Waterworld complicou sua vida e ele teve de recomeçar. Fez filmes atraentes, como esta adaptação da lenda que inspirou a ópera famosa. James Franco faz o guerreiro que trai o próprio pai ao se envolver com a nova mulher do rei. James Franco virou personagem cult - ator, escritor, artista visual. O filme é bonito, mas não recupera o Kevin Reynolds do poderoso A Fera da Guerra. Reprise, colorido, 125 min.

O Vizinho

23H45 NA GLOBO

(Lakeview Terrace). EUA, 2008.

Direção de Neil Labute, com Samuel

L. Jackson, Patrick Wilson, Kerry

Washington, Ron Glass, Justin

Chambers, Jay Hernandez.

Casal jovem muda-se para nova vizinhança e topa com esse vizinho sinistro - um policial (Samuel L. Jackson) que se transformou no cão de guarda da comunidade. O diretor, roteirista e, eventualmente, dramaturgo Labute costuma pesar a mão (e é misógino a mais não poder), mas seu trabalho, crítico em relação à sociedade norte-americana costuma ter qualidade (e, às vezes, é até muito bom). Inédito, colorido, 110 min.

Universitárias.Com

1 H NA BANDEIRANTES

(Scandal - Sex@Sutdients.Edu). EUA, 2011. Direção de Annette Surfer, com Regina Russell, Mia Zottoli, Bobby Johnston, Robert Donavan, Jason

Schnuit, Brad Bartram, Kim Dawson, Jesse Coleman.

Estudante faz sexo com professora e colega grava tudo para 'divulgação'. O Cinê Privê voltou com tudo, ou melhor, toda safadeza. Reprise, colorido, 78 min.

TV Paga

Cavalgada dos Proscritos

2H10 NO TCM

(The Long Riders). EUA, 1980. Direção de Walter Hill, com Keith e Robert

Carradine, James e Stacy Keach, Randy e Dennis Quaid, Pamela Reed.

Um programão para fãs de westerns. O diretor Hill convocou irmãos de verdade para interpretar famosos irmãos bandidos do Velho Oeste. Os James, os Mills, os Younger se unem para uma cavalgada de assaltos a bancos (e muita violência). Reprise, colorido, 99 min.