Prosa de Sábado

A combinação não é apenas inesperada. Abre divergências. O desenrolar dos acontecimentos políticos liderados pelo ex-escravo Jean-Jacques Dessalines teria sido acompanhado por Hegel nas páginas da revista alemã Minerva, conformada aos ideais sociais da franco-maçonaria radical, e estaria por detrás - seria a principal fonte - da célebre passagem da Fenomenologia do Espírito (escrita entre 1805 e 1806 e publicada em 1807), onde se enuncia a dialética do senhor e do escravo.

Como metáfora, senhor/escravo recobre a luta de vida ou morte entre escravidão e liberdade, que caracteriza as relações de poder na Europa iluminista e o escândalo da exploração do não-europeu nas colônias. Caem por terra tanto as referências eruditas a Aristóteles e a Fichte, quanto a tese de que a metáfora não provém dos antigos, já que é exemplo totalmente abstrato. Susan subscreve Michel-Rolph Trouillot que, em Silencing the Past (hoje em eBook), afirma que "a Revolução Haitiana entrou na história com a característica peculiar de continuar sendo impensável, mesmo enquanto acontecia". No entanto ela foi, prossegue Susan, "a prova de fogo para os ideais do Iluminismo francês".

Ao deixar aflorar o silêncio dos especialistas no tocante à aproximação, cuja evidência é demonstrada no ensaio, Susan assassina três princípios que norteiam o estudo de fontes na universidade e nos estudos hegelianos, para demonstrar como a lenta construção de um objeto de pesquisa pode tanto iluminá-lo quanto escondê-lo. Depende. A primeira bala de Susan vai de encontro aos discursos disciplinares sobre o conhecimento: "Hoje em dia, quando a revolução dos escravos haitianos pode parecer mais pensável, ela é mais invisível, devido à construção dos discursos disciplinares, por meio dos quais herdamos o conhecimento sobre o passado." Como momento definidor da história universal, a Revolução Haitiana "se assenta numa encruzilhada de múltiplos discursos disciplinares", que só serão destrinchados por metodologia pluridisciplinar. Acrescenta: "Fronteiras disciplinares fazem com que as evidências contrárias virem problemas dos outros."

Escritos na fronteira entre ciência política e filosofia, os ensaios de Susan trazem uma concepção de história universal cujo voo é impulsionado mais pelo método e menos pelo conteúdo. Trata-se de buscar orientação política, de chegar a uma reflexão filosófica alicerçada em material concreto, cujo ordenamento conceitual lança luz sobre a atualidade. Como filosofia política, a história salvaguarda a intenção universal da modernidade ocidental no ato paradoxal de descentrar o seu legado. Hegel comunga com Jacques Derrida. Ela não conclama a uma pluralidade de modernidades alternativas. "A verdade não muda; nós é que mudamos."

A segunda bala assassina atinge os leitores de Hegel que não percebem que "até mesmo os termos mais abstratos do vocabulário conceitual do filósofo são derivados da sua experiência cotidiana" e - Susan acrescentará páginas adiante - da leitura de jornais e de revistas. A seu favor, Susan reporta-se ao momento em que Hegel abandona as categorias de "burguês" e de "civil", aplicadas à sociedade, para endossar, a partir da análise de Adam Smith sobre a fabricação de alfinetes, uma visão comprometida com a nova economia - "necessidade e trabalho é que criam um sistema monstruoso de dependência mútua". Fatos, afirma Susan, não são importantes como informação de significados fixos, abrem caminhos que continuam a surpreender-nos. Fatos devem inspirar a imaginação e não acorrentá-la ao chão.

A terceira bala assassina vai de encontro aos marxistas que propõem uma apropriação social da dialética hegeliana. A metáfora senhor/escravo perdia a referência literal e passava a recobrir a luta de classes. Não está em questão o brilho das análises de Geörg Lukács, Herbert Marcuse ou Alexandre Kojève, esclarece Susan. E se explica: "O problema é que, dentre todos os leitores, os marxistas (brancos) foram os menos propensos a considerar a escravidão real como algo significante, uma vez que, em sua concepção etapista da história, a escravidão - não importando quão contemporânea - era vista como uma instituição pré-moderna, banida da história e relegada ao passado." Conclui: "Há um elemento de racismo implícito no marxismo oficial, ao menos por conta da história como uma progressão teleológica."

O elemento implícito torna-se explícito na recusa dos marxistas (brancos) em aceitar a tese também de inspiração marxista do historiador jamaicano Eric Williams, expressa em Capitalismo e Escravidão, livro publicado em 1944 e traduzido em 2012 pela Companhia das Letras: "A escravidão do sistema plantation é uma instituição quintessencialmente moderna de exploração capitalista."

Apesar de esclarecer as possíveis relações entre os redatores da revista alemã Minerva e os francos-maçons, apesar de conduzir com habilidade as leituras latentes nos escritos de Hegel que indiciam seu conhecimento da bibliografia, Susan alerta para o fato de que "sabemos muito pouco sobre a maçonaria no Atlântico negro/pardo/branco, um capítulo de relevo na história da hibridez e da transculturação". Reabrem-se as portas da pesquisa.