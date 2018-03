Prorrogado prazo do primeiro edital de fomento ao teatro

O Departamento de Expansão Cultural prorrogou até o dia 23 o prazo para recebimento de propostas de interessados em participar do primeiro edital deste ano do Programa Municipal de Fomento ao Teatro. O motivo da prorrogação foi a correção e supressão de alguns itens apresentados na publicação anterior, como por exemplo, o valor máximo que poderá ser concedido a cada projeto, que será de R$ 577.061,06. Serão selecionados, no máximo, 19 projetos. O programa, criado há cinco anos, está em sua 11.ª edição e apóia a manutenção e criação de projetos de trabalho continuado de pesquisa e produção em dramaturgia.