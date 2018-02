Estabelecer um propósito determina que a mente funcione de forma concentrada, atenta e vigilante a todos os detalhes que dificultam ou promovem o avanço na direção dessa conquista. Enquanto isso, as mentes dos que não possuem propósitos ou que se dispersam pulando de desejo em desejo funcionam como caminhos que se bifurcam em outros, que se bifurcam em outros... A falta de resolução é fatal e resulta nessa estranha condição mediante a qual parece que os pensamentos se pensam sozinhos e que não houvesse o pensador interno a dominá-los. Todo avanço e conquista resulta de propósitos firmes e de pessoas resolutas que se consagram a esse caminho, a despeito de que a força das circunstâncias lhes seja contrária. Propósito é tudo!

ÁRIES 21-3 a 20-4

Do atrevimento à realização, este é o processo todo, o restante é mero detalhe. As coisas ficaram em suspense por tempo demais, uma condição para a qual sua alma não tinha repertório de comportamento adequado.

TOURO 21-4 a 20-5

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Depois da tensão vem a dispersão, como forma de entretenimento. Depois da dispersão virá novamente a tensão, de que outra forma a alma se dedicaria a criar? Criar é arrancar algo do mundo invisível e fazê-lo existir.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Equilíbrio é o destino mais temido, porque nossa humanidade sabe que dá muito trabalho o constante ajustar e compensar que caracteriza essa instável situação, o equilíbrio. Porém, é destino digno de realizar.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Compartilhar o prazer é multiplicá-lo também. A alma reconhece isso com naturalidade, tanta que se dispõe à aventura perigosa que é relacionar-se. Quando um relacionamento começa, a vida anterior termina.

LEÃO 22-7 a 22-8

Tudo é potencial, para torná-lo real você deve entrar em ação, dar seu melhor a cada momento, afirmando o propósito de realizar o que pretende. Nada acontece ao acaso, tudo segue a linha dos propósitos postos em marcha.

VIRGEM 23-8 a 22-9

A natureza pode ser cruel, mas nossa humanidade não precisa ser. Nossa humanidade reconhece a capacidade protetora da Vida, a grandeza oculta por trás de aparentes calamidades. Este é o nome da Vida, o nome do jogo.

LIBRA 23-9 a 22-10

Aja sempre em nome do bem das pessoas que de você dependem, porque assim você demonstrará através dos hábitos que a benevolência não é teórica nem distante, mas um fato consumado nos relacionamentos humanos.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Toda palavra deveria ser dita apenas quando fosse a descrição fidedigna do que acontece, levando os ouvintes a inevitáveis conclusões. Esse poder é dos poetas, mas de poeta e de louco, todo mundo tem um pouco.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Não importa quanto tempo leva tomar uma decisão nem quão acertada seja a que você escolheu, sempre haverá alguém a achar que demora muito ou que é precipitado, nem tampouco é garantido que todos fiquem contentes.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Você deve liderar, demonstrar com seu exemplo como tudo deve ser feito. Enquanto o mundo silencia e se espanta com os tumultos, enquanto todo mundo perde a cabeça, você deve ficar com ela no lugar certo.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Enquanto o tempo do esforço procede é possível fazer ajustes, mas uma vez que as coisas adquirem inércia, elas se movimentam de acordo com seus desígnios. Nesse momento, melhor não resistir, mas deixar-se conduzir.

PEIXES 20-2 a 20-3

Tudo está no lugar certo quando a alma se posiciona no lado das virtudes e se esforça para manifestá-las concretamente, na forma de hábitos. Promover o melhor no mundo será sempre, também, vivenciar o melhor do mundo.