Promoção do 'Estado' leva você para a balada

"Que loucura você faria para a sua balada ficar melhor?." Cadastre-se até o dia 12 de junho no endereço www.estadao.com.br/concurso ou clique aqui e responda a pergunta em uma frase. Os autores das 50 melhores serão premiados com um par de ingressos (pista) para assistir ao Skol Sensation. A balada acontece no Pavilhão do Anhembi, em 18 de junho.

O nome dos ganhadores será divulgado no site no dia 14, que deverão retirar o prêmio na sede do Grupo Estado, nos dias 15 e 16, entre as 9h e 17h, portando CPF e RG originais.

Para mais informações, acesse o site do concurso!