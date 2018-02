Promoção da música instrumental: amigo paga meia

O contrabaixista amazonense, que já tocou com os meninos Djavan e Chico Pinheiro e ainda integra bandas de cantoras como Bruna Caram e Glaucia Nasser, também espera conseguir elevar o número de visitantes em sua página no Face para, em breve, lançar em download gratuito músicas de sua autoria, que por enquanto estão em seu MySpace (www.myspace.com/serginhocarvalho).

O show hoje começa às 22h e, no repertório, além de composições próprias como "Manaus" e "Samba Amigo", estarão também presentes sons que marcaram a história da música popular brasileira numa mistura de samba-jazz-soul-baião sem qualquer caráter personalista: o groove surge na troca de sons entre Serginho com os músicos Conrado Goys (guitarra), Marcelo Freitas (saxofone), Agenor de Lorenzi (teclado e sanfona), e Pedro Ito (bateria). Pedro Ito está de férias e, no seu lugar, quem defenderá o ritmo será Ramon Montagner, que já tocou com Jonny Alf.

A banda, que também tem se apresentado no Jazz nos Fundos e a cada 15 dias no Ao Vivo Music, está "cobrindo férias" no The Orleans Bar até o fim de julho da banda 8 do Bem, que inaugurou esse espaço instrumental às segundas-feiras. Serginho batalhou seu espaço autoral na noite de São Paulo por um ano no Bar Municipal, na Vila Madalena. Depois, ficou oito meses no Bar Madeleine.

Serginho Carvalho e Banda

The Orleans Music Bar

www.theorleans.com.br

Rua Girassol, 398 - V. Madalena

São Paulo, SP

Tel.: 11 3031-1780

Entrada R$ 20 (amigos do Serginho no Facebook pagam R$ 10)