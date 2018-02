'Promessas de Amor' encerra saga de mutantes na Record Os Mutantes da Record estão com seus dias contados. Para quem imaginava que a saga de vampiros enlouquecidos nunca iria acabar, e que o autor Tiago Santiago nunca mais tiraria férias, um alento: não haverá uma quarta edição da novela na Record. Já a terceira fase de Os Mutantes começa a ser gravada no próximo mês. Com estreia prevista para março, na sequência do término da segunda fase, Promessas de Amor - esse é o nome da continuação da novela - já tem elenco escalado e vai adotar um tom bem mais realista. ?Vamos entrar com uma trama bem novelão das 8 mesmo?, conta Tiago Santiago. ?A parte fantástica continuará nas tramas paralelas, em dose bem menor?, continua. ?Sentimos que para chegar à liderança precisamos de uma trama central concebida para o público que gosta de melodrama romântico.? Os mutantes que restarem estarão escondidos no folhetim, vivendo na clandestinidade. Os protagonistas da vez são Renata Dominguez, Luciano Szafir e Léo Rosa. Bianca Rinaldi, mocinha das duas fases anteriores da novela, será liberada, assim como Leonardo Vieira. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.