'Promessas de Amor' ameniza saga de mutantes na Record

Ontem, em coletiva de imprensa realizada no Rio de Janeiro, Thiago Santiago, autor de Mutantes e da sua sucessora, e Hiran Silveira, diretor de teledramaturgia da Record, apresentaram a trama, sem esconder a discórdia com relação ao futuro da atual novela. "Por mim, Mutantes teria mil continuações", disse. Mas Santiago avisou: "Não vai ter continuação. A saga dos mutantes acaba nesta terceira temporada. Quero terminar a história enquanto ela ainda faz sucesso. Seguir com o formato seria cair no ibope."

O consenso entre autor e diretor aparecerá em Promessas de Amor dentro do fictício colégio Novo Ensino, em Petrópolis, no Rio. Lá, ficarão concentrados os tais jovens que voam, correm na velocidade da luz, preveem o futuro... Eles viverão no local escondidos, fugindo de uma lei antimutantes, que levará à cadeia qualquer pessoa que apresentar traços de poderes extra-humanos.

Mas o colégio e seus ?mutateens? serão apenas o pano de fundo para a história central do folhetim: Sofia, interpretada por Renata Domingues, é uma professora que começa a trabalhar na escola depois de se apaixonar por Amadeus, vivido por Luciano Szafir. Mas eis que surge a pedra no caminho do casal: Nestor (Leo Rosa), o grande vilão da novela, assediará a professora e fará de tudo para se livrar do namorado dela. Amadeus sofrerá um atentado armado pelo vilão e será dado como morto. Secretamente, ele vai se recuperar em uma clínica, com a ajuda do pai, Tonho (Adriano Reys), o único que saberá que Amadeus está vivo. Com sede de vingança, o mocinho ressurge, mas assumindo outra identidade: a do empresário Bernardo Cordeiro, que se diz irmão gêmeo do falecido.

Segundo Santiago, a aposta em Promessas de Amor é alta. "Resolvemos fazer uma trama bem realista, para atingir o público das nove. O objetivo é bater a novela da Globo, Caminho das Índias, embora isso pareça utopia." Ainda de acordo com o autor, se houvesse uma continuação da saga dos mutantes, o ideal seria que ela mudasse para as 19 horas. "Neste horário, cabe mais humor e fantasia." Para os ?órfãos? de Mutantes, um alento: Santiago sinalizou que a história pode virar um desenho animado. As informações são do Jornal da Tarde.