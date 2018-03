Projeto vai patrocinar novos talentos de várias regiões do País

Hamilton de Holanda, por exemplo, gravará um disco de colaborações com músicos internacionais, em que reinterpreta a música de Pixinguinha. "Trata-se de uma continuação dos meus tributos ao grande mestre", contou. "Tínhamos de ter museus e ruas - várias ruas - com o nome dele. Quero dar a minha contribuição para a permanência desse músico tão importante."

Outros projetos, como Na Eira, do coletivo Ponto BR, Caravana Pantanais e Música das Cachoeiras, ressaltam gêneros e tribos musicais menos evidentes, oriundos de diferentes regiões do País. Um dos objetivos é apoiar cenas fora do eixo Rio-São Paulo. Na Bahia, por exemplo, serão patrocinados artistas promissores, como Márcia Castro, Russo Passapusso e Marcela Bellas. O grupo Ilê-Ayê fecha a lista, junto com uma edição baiana do festival de documentários musicais IN-Edit.