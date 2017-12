Projeto une músicos brasileiros e holandeses em SP Ex-guitarrista do grupo holandês de rock progressivo Focus, Jan Akkerman está de volta ao Brasil após quase 20 anos de sua última aparição. Dentro do projeto "Brasil Holanda Jazz Connection", Jan Akkerman se apresenta no Auditório Ibirapuera hoje e amanhã com convidados especiais. Trata-se de um intercâmbio musical entre brasileiros e holandeses. No palco, a guitarra de Akkerman dialoga com o piano do holandês Mike del Ferro e com os brasileiros Márcio Bahia e Ney Conceição. Bahia é baterista e percussionista e Conceição é contrabaixista e faz parte do trio que hoje acompanha o cantor e compositor João Bosco. No repertório, muitos arranjos diferentes, sempre num padrão jazzístico, dão o tom das canções. O som psicodélico do Focus também estará presente em versões contemporâneas. Jan Akkerman, Mike Del Ferro, Ney Conceição e Márcio Bahia - "Plataforma Brasil Holanda Jazz". Auditório Ibirapuera, Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2 do Parque Ibirapuera, tel (11) 5908-4299. Hoje e amanhã, às 21h. R$ 30.