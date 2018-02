Projeto recria fotos célebres com John Malkovich

ABBY PHILLIP, THE WASHINGTON POST

Começou há dois anos, em um estúdio de Chicago do renomado fotógrafo Sandro Miller. John Malkovich vestiu um longo sobretudo de Truman Capote, e, pelo menos por um tempo, virou o Capote capturado no retrato de Irving Penn de 1948.

Nos seus 15 anos de amizade, Miller diz, Malkovich iria ao estúdio se sentindo confiante e aventuroso. "Ele viria e escutaria minhas ideias e nunca diria não. John era sempre essa linda tela em branco que me permitia fazer o que eu quisesse", brinca.

Para propor o projeto - um ambicioso esforço de recriar algumas das mais icônicas imagens da história da fotografia -, Miller viajou à casa de Malkovich na França. Meses depois, e milhares de dólares gastos em fantasias e maquiagens, o ator estava novamente em Chicago se transformando em qualquer um - de Marilyn Monroe a Muhammad Ali - em quatro dias.

O produto final engloba mais de 30 recriações. Miller diz que o objetivo era mais a homenagem do que a paródia. Chamado Malkovich, Malkovich - Homage to Photographic Masters, o resultado vai ser exibido na Edelman Gallery, em Chicago, de 7 de novembro a 31 de janeiro de 2015. Miller ainda afirmou que está em contato com galerias de Los Angeles, Dallas, Nova York, Paris e da Itália para exibir o trabalho.