Projeto quer unir gerações O guitarrista ex-Ira! Edgard Scandurra e a cantora Juliana R gravam nesta terça o primeiro encontro musical do projeto Compacto, que vai ao ar no início de novembro pela internet. Realizado pela Petrobras, o programa, voltado apenas para a web, quer unir sempre um nome de peso da música brasileira a um artista novato. As exibições serão somente pelo endereço www.blogspetrobras.com.br/compacto.