Projeto prevê imposto de 60% na locação de grade de TV Está em análise na Câmara dos Deputados um projeto de lei que promete tirar o sono de muito dono de emissora. De autoria do deputado Edson Duarte (PV-BA), o projeto 4549/08 pretende proibir a venda de espaço na programação de rádio e TV sem a bênção antecipada do Ministério das Comunicações. Se aprovada, a mesma proposta exige ainda que 60% do valor total arrecado pelas emissoras com essa locação na grade seja repassado aos cofres da União.