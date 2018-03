Projeto prevê 1º teatro ecológico em São Paulo

O projeto prevê a construção deste espaço na própria praça da subprefeitura, na Av. Tucuruvi. Segundo o idealizar do ''ecoteatro'', Sandro Baal Demary, seriam necessários apenas R$ 100 mil para implementação da obra. Os custos relativamente baixos se devem à utilização de materiais recicláveis em toda a construção e uma técnica conhecida como superadobe (utilização de sacos preenchidos com terra, que, quando sobrepostos, moldam o formato das paredes e da cobertura). Além disso, o telhado seria coberto de grama e o local funcionaria com captação da água da chuva e de energia solar. As informações são do Jornal da Tarde.