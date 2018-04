Projeto Masculino de dança ganha edição com palestras

Há 16 anos o Centro Cultural São Paulo oferece as suas salas aos jovens intérpretes no Masculino na Dança. A animada programação, que começa nesta quarta-feira, 31, e se estende até o dia 2 de setembro, tem como proposta apresentar coreografias inéditas, baseadas em pesquisa no próprio corpo masculino. Também é uma oportunidade de jovens talentos amadurecerem suas idéias e propostas coreográficas no palco. Além da dança, o público poderá conferir uma exposição fotográfica, com curadoria de Marcos Bragato e Maria Cristina B. Lopes Coelho. A mostra reúne imagens de bailarinos e coreógrafos que se apresentaram no Masculino ao longo desses anos. As fotos pertencem ao acervo do CCSP e podem ser vistas no Piso Flávio Império. Com o foco na formação de público, a edição deste ano traz outra novidade: um ciclo de palestras com o professora da PUC/SP Christine Greiner. Nos dias 3, 10, 24 e 31, meia hora antes dos espetáculos, a pesquisadora discutirá com o público um tema teórico relacionado à dança contemporânea. Nesta sexta, ela fala sobre os novos treinamentos em dança. O que também pode ser visto na variedade da programação. Desta quarta-feira, 31, ao dia 19, Marcos Buiati apresenta Sobre Deuses, Sonhos e Outras Fragilidades. "Inspirado em Gaston Bachelard e Carl Jung, discuto metaforicamente a fluidez das coisas e busco um corpo flexível e aberto a diferentes técnicas." O público também poderá conferir Espere os Ventos, de Fábio Dornas, Free Corpo Style, de Thiago Arruda, e A Caminho, de Alexandre Tripiciano. De 22 de agosto a 2 de setembro entra em cena um segundo programa com: Saída de Emergência, de Giovani Tozi, Nonada, de André Ricardo, Sem Data de Vencimento, de Carlos Arão, e Mania de Ser Profundo ou Por Que Eu Parei de Jogar Futebol?, com João Fernando Cabral. Masculino na Dança. Centro Cultural São Paulo. Rua Vergueiro, 1.000, tel. 3383- 3402. 4.ª a sáb., 21 h; dom., 20 h. Grátis. Até 2/9