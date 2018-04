Projeto leva shows para estações do Metrô e da CPTM

As apresentações nos terminais fazem parte do programa Arte nos Terminais, criado há 11 anos pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) para usuários do Corredor Metropolitano ABD (São Mateus - Jabaquara). Nos terminais, a programação deste mês inclui Degrau Zero (dia 03) e Luz da Inspiração (24), no Terminal São Mateus; Grupo Relíquia (17), no Terminal Jabaquara; e Nus Corre (31), Terminal Penha. No Metrô Santa Cecília, zona oeste da cidade, as apresentações serão do grupo Mecenas (06), Wilson Neto (16), Ambiente Coletivo (20) e Ludmila Duche (30).