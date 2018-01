Projeto leva espetáculos ao Metrô de São Paulo Uma parceria entre o Metrô de São Paulo e Núcleo Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura promoverá apresentações de grupos orientados ou formados pelo Programa Vocacional nas estações de metrô. Expedito Araújo fará a abertura oficial amanhã, na Estação Sé, com apresentação da Cia Malucômicos de Teatro. A partir de fevereiro, a programação segue nas Estações Sé, com o Projeto Seis na Sé, todas as quartas-feiras, e Santa Cecília, com o Projeto Encontros, às segundas, sempre às 18h. A programação completa pode ser conferida nos sites www.cultura.prefeitura.sp.gov.br e www.expansaocultural.sp.gov.br. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.