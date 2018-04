Projeto leva apresentações teatrais aos parques de SP

A iniciativa comemora os 30 anos da Cooperativa Paulista de Teatro, idealizadora da atração, que pretende unir lazer e fomento à cultura em espaços ao ar livre. "Além de ser um projeto democrático, aberto a todo tipo de público, é muito saborosa a ideia de surpreender quem está no parque com uma história", diz o presidente da Cooperativa, Ney Piacentini.

Uma comissão julgadora selecionou os 16 grupos entre os mais de 150 candidatos. "Priorizamos as montagens que não precisam de palco, teatros de rua, circenses, que podem ser feitas à luz do dia sem perder qualidade. São atrações para toda a família", definiu o organizador.