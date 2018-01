Projeto Letras em Cena volta nesta segunda ao Masp O programa Letras em Cena, leitura de peças inéditas, inicia nesta segunda-feira, 26, sua programação de 2007, no Grande Auditório do Masp, a partir das 19h30. A programação começa com o evento Lendo a Própria Pele, que reúne atores, poetas e cantores anunciando as próprias produções. Entre os artistas convidados estão Ângela Coelho, Bárbara Paz, Chico César, Clarisse Abujamra, Clarty Galvão, Cissa Carvalho Pinto, Frederico Barbosa, Fernando Piccinini Jr., Marcelino Freire, Martha Mellirger, Marcos Damigo, Rafael Losso, Tamayo e Tereza Freire. Antes, o pianista Luiz Zaidan vai executar obras clássicas de Chopin e Stravinski.