PROJETO INCENTIVA PESQUISAS Estão abertas, até dia 29, as inscrições para o programa de incentivo à pesquisa e à tradução da obra do poeta Haroldo de Campos. O projeto promovido pelo Centro de Referência Haroldo de Campos da Casa das Rosas vai conceder bolsa mensal de R$ 3,5 mil ao pesquisador interessado - e no caso de o candidato não ser da região metropolitana de São Paulo, ele receberá hospedagem e passagem. Serão levados em consideração para as inscrições a relevância da pesquisa ou da tradução e o destaque a aspectos pouco explorados da obra do autor. Informações mais detalhadas podem ser obtidas pelos telefones 3285-6986 e 3288-9447.