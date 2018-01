Projeto homenegeia o cenógrafo italiano Gianni Ratto A drag queen Nanny People é a convidada desta terça-feira, 13, no projeto Caixa Cênica - Memória do Teatro, que apresenta leituras dramáticas reunindo atores e estudantes de teatro. Nanny People participa da leitura da peça Venerável Madame Goneau, de João Bethencourt, com direção de Imara Reis, às 19 horas, na Caixa Cultural, Edifício Sé. Iniciado em novembro, o projeto Caixa Cênica homenageia o trabalho do consagrado cenógrafo e diretor italiano Gianni Ratto, morto em dezembro de 2005, aos 89 anos, com peças que foram dirigidas por ele. São 100 lugares e a entrada é franca. Venerável Madame Goneau. Caixa Cultural. Edifício Sé, Praça da Sé, 111, tel. 3321-4400. Hoje, às 19 horas. Grátis