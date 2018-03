Projeto Guri recebe inscrições O governo de São Paulo está com inscrições abertas, até 28 de fevereiro, para os cursos de música dos Polos do Guri da Grande São Paulo. Ao todo, são 8 mil vagas distribuídas em 53 pontos na capital e em 10 municípios da região metropolitana. Os cursos são gratuitos e voltados para crianças e adolescentes que estejam cursando os ensinos médio e fundamental, com idades entre 6 e 18 anos. Os interessados podem se inscrever em aulas de canto, violão, violino, viola, violoncelo, contrabaixo, flauta transversal, clarinete, saxofone, trompete, trompa, trombone, tuba, eufônio e percussão. Mais informações pelo site www.gurisantamarcelina.org.br.