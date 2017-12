Projeto Guri lança seu primeiro disco comercial Nem bagunça nem gritaria. Para o Projeto Guri, é música o que 380 crianças são capazes de fazer. No caso, elas participam do primeiro disco comercial do projeto da Secretaria de Estado da Cultura, que completa 15 anos em 2010. No dia 13, às 17 horas, 120 desses integrantes, vão exibir no Auditório Ibirapuera as músicas do álbum intitulado Guri Convida (MCD).