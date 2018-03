Projeto exibe filmes nacionais a R$ 2 só nesta segunda

Em todo o Brasil, 363 salas de 44 unidades da Rede Cinemark vão exibir somente nesta segunda-feira, 3, filmes brasileiros a R$ 2 o ingresso. É o nono ano consecutivo de realização do Projeta Brasil Cinemark, que ocorre sempre na primeira segunda-feira de novembro. O projeto tem por objetivos a formação de público e o incentivo à exibição de filmes nacionais. Toda a renda conseguida reverte para o próprio cinema brasileiro, sob a forma de prêmios e apoio a festivais. No ano passado, foram mais de 194 mil espectadores e o recordista de público foi O Homem Que Desafiou o Diabo, de Moacyr Góes. Veja também: Diretor e ator do filme 'Estômago' ganham prêmio na Espanha O grande campeão de público do cinema nacional em 2008 - Meu Nome não É Johnny, de Mauro Lima, com Selton Mello - é um dos 26 títulos que integram a programação do Projeta Brasil de 2008. Entre outros títulos, serão exibidos também - Falsa Loira, de Carlos Reichenbach; A Casa de Alice, de Chico Teixeira; Estômago, de Marcos Jorge; e Chega de Saudade, de Lais Bodansky. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.