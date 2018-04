Projeto debate domínio de Hollywood no País e no mundo

Entre maio e julho deste ano, as megaproduções hollywoodianas rechearam as salas de cinema do País, esquentando o debate: como impedir a invasão massiva dos blockbusters? A discussão, que já ocorre há tempos nos bastidores, ganha espaço em um evento que será realizado no fim do ano no Reserva Cultural, em São Paulo, ainda sem data definida. Veja também: Confira soluções propostas por cineastas brasileiros "Nós vamos reunir críticos, pesquisadores e professores universitários para uma conversa sobre a realidade do cinema no Brasil e no mundo", explica a crítica de cinema e professora Maria do Rosário Caetano, uma das responsáveis pelo projeto. A idéia surgiu, conta ela, depois que a revista Cahiers du Cinema publicou o "Atlas do Cinema", uma espécie de radiografia da situação em 35 países. Desse total, 25 foram selecionados pelo grupo de estudiosos. "Cada um ficou responsável por um país. Nós faremos pequenas palestras e escreveremos artigos para realizar uma ampla análise do mercado", diz Rosário. O debate acontece em um ano em que Hollywood conseguiu dominar, por meses, 97% do mercado interno brasileiro - ponto para Homem-Aranha 3, Piratas do Caribe - No Fim do Mundo, Shrek Terceiro, Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado e Harry Potter e a Ordem da Fênix. Soluções? Uma das sugestões é o aumento do número de salas, já que atualmente apenas 8% dos municípios brasileiros dispõem de cinemas. Comenta-se ainda que regulamentação do mercado - taxação dos blockbusters lançados com mais de 500/cópias/título, tipo de medida estabelecida pela China e pelo Irã - seja uma boa alternativa. Para Rosário, não é a melhor. "O Brasil precisa fazer filmes mais fortes, pesquisar o que público quer ver. Nosso cinema tem a tradição de fazer filmes para adultos com temáticas sociais. É importantíssimo que se aborde esses assuntos, mas não só. Senão vamos passar a vida toda com 5%, 10%, 15% do nosso mercado. Ou, num ano milagroso como foi 2003, com 21%", diz a crítica de cinema. Para Rosário, um exemplo de que "nem tudo está perdido" é o sucesso de 2 Filhos de Francisco (2003). "Um filme brasileiro de custo médio, elenco 100% nacional e a dupla popular Zezé di Camargo e Luciano fez 5 milhões de espectadores no Brasil, com 400 cópias. Um blockbuster como Homem-Aranha, por exemplo, faz, com 670 cópias, 6 ou 7 milhões. O cinema brasileiro não é inviável", conclui.