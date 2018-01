Projeto de Eva Klabin em livro Será lançado hoje, às 19h30, na Livraria Martins Fontes, o livro Projeto Respiração (Editora Cobogó, R$ 120), do curador Marcio Doctors. A publicação apresenta 18 intervenções artísticas realizadas na Fundação Eva Klabin, casa-museu localizada no Rio, que integraram o Projeto Respiração da instituição. Participam da edição trabalhos de José Damasceno, Ernesto Neto, Anna Bella Geiger, Paulo Vivacqua e João Modé, entre outros. Durante o lançamento do livro, Doctors e os artistas Anna Maria Maiolino, Carlito Carvalhosa e Nuno Ramos falarão sobre o projeto na Livraria Martins Fontes (Avenida Paulista, 509, tel. 2167-9900).