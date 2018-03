Projeto de Cuenca disputa em Veneza O escritor carioca João Paulo Cuenca foi um dos 15 selecionados para uma oficina no Festival de Cinema de Veneza em 2013. O roteiro A Morte de J.P. Cuenca foi escolhido entre mais de 400 inscritos no projeto, segundo informações divulgadas ontem no site do Festival. Autor do livro A Última Madrugada (editora LeYa), Cuenca participará de uma oficina por dez dias em janeiro em Veneza, ao lado dos seus concorrentes. Os selecionados nesta fase inicial disputarão por três financiamentos de 150 mil. Os projetos vencedores serão produzidos e exibidos no próximo Festival de Veneza, que começa no dia 28 de agosto de 2013.