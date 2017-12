Projeto da Prefeitura de SP inspira cenografia de novela

O assunto foi tratado ainda na fase de preparação da novela, há cerca de dois meses, numa reunião entre representantes da Globo e do governo municipal, entre eles o secretário de Cultura, Carlos Augusto Calil.

Na versão da novela, o centro paulistano é chamado pela produção de "lúdico". Não é necessariamente limpo, mas tem como marca principal a ocupação por todo tipo de manifestação cultural - exatamente como se espera que aconteça na vida real. Por isso, por exemplo, em vez de uma grande loja de calçados ao lado da Galeria do Rock, a equipe cenográfica criou uma charmosa livraria. Na mesma calçada, onde na vida real funciona um cinema pornô, haverá um cinema tão charmoso quanto a livraria fictícia - e com filmes do circuito comercial. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.