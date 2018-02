Projeto contempla novos artistas

O Centro Cultural São Paulo (CCSP) recebe inscrições até 26 de novembro para o Programa de Exposições 2011. Serão selecionados 18 artistas brasileiros ou residentes no País. A ficha de inscrição e informações gerais sobre o edital estão disponíveis no site www.centrocultural.sp.gov.br. Criado em 1990, o programa privilegia o debate sobre a arte contemporânea e propõe um mapeamento da jovem produção, com o objetivo de abrir espaço a artistas em início de carreira e de possibilitar o acesso do público a obras do panorama artístico recente. Até o dia 13 de fevereiro de 2011 também ficará em cartaz no CCSP uma mostra sobre os 20 anos do programa.