Projeto Coisa Fina faz show no domingo em São Paulo Maracatu, samba, baião, jazz. Tudo junto ao mesmo tempo agora. É o que faz a big band Projeto Coisa Fina, que levará a sua experiência sonora para o público do Centro Cultural Rio Verde, no domingo, no Talentos Bohemia. Por meio deste projeto, já se apresentaram no local Padê, Anelis Assumpção, Marcelo Jeneci, Duani Martins e Pitanga em Pé de Amora. Vai rolar discotecagem do DJ Niggas. A curadoria artística e produção do projeto são realizadas pela Muda Cultural.