Projeto Cine Tela chega a 500 mil espectadores no País O projeto Cine Tela Brasil, que leva filmes nacionais às cidades que não têm cinema, já possui a maior taxa de ocupação entre as salas do País, com 86% em todas as sessões. Nesta semana, o projeto chega à marca de 500 mil espectadores em quatro anos, a maioria deles pela primeira vez num cinema. Amanhã, a tenda do Cine Tela estará em São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo, para exibir o longa Era Uma Vez, de Breno Silveira, às 15 horas. No sábado, outra tenda do projeto estará na cidade de Balsa Nova, no Paraná. Em cada sessão, o projeto oferece 225 lugares. Até o fim do ano, o Cine Tela Brasil deve realizar mais 852 sessões e receber 191.700 espectadores. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.