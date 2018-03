Projeto beneficente reúne clássicos do rock em CD

Cada um dos veteranos escolheu uma canção de seu repertório e um grupo ou artista da nova geração para interpretá-la. Além da boa intenção humanitária, o CD é uma significativa panorâmica de diversas vertentes da música pop - como o folk de Dylan e o soul de Wonder - além das variantes do rock. Há escolhas um tanto evidentes, mas com bons resultados, como Beck recriando Leopard-Skin Pill-Box Hat (Dylan), que abre o CD com um certo estranhamento, ruídos e distorções. Tem tudo a ver a versão dance do Scissor Sisters para Do the Strand (Roxy Music) e a do TV on The Radio para Heroes (Bowie).

Outro acerto é Superstition (Wonder) na voz de Estelle. Enquanto o melodioso cantor Rufus Wainwright toca suavemente um medley de Brian Wilson (Wonderful & Song for Children), o Yeah Yeah Yeahs segue a linha acelerada dos Ramones em Sheena Is a Punk Rocker. Muitos diferem dos originais, o que é salutar, e nesse aspecto uma das faixas mais surpreendentes é Live and Let Die (McCartney) com Duffy. Os escolhidos não devem ter decepcionados seus heróis. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.