Projeto apresenta 32 espetáculos de graça em 12 dias em SP

A 5ª edição do projeto Plataforma Proac, realizada no Teatro Sérgio Cardoso, apresentará de graça 32 espetáculos que incluem dança, música, teatro e circo. As produções escolhidas são contempladas pelos Editais do Programa de Ação Cultural (Proac).

A mostra é anual e busca dar visibilidade aos artistas em conjunto com a Secretaria da Cultura do Governo do Estado de São Paulo. Mais de 30 companhias paulistas devem participar das atividades. Ao todo, serão 12 dias de exibição, desta quarta, 16, a 27 de julho.

Os espetáculos serão realizados nas salas Paschoal Carlos Magno e Sérgio Cardoso. A abertura oficial do evento será nesta quarta, 16, às 20h e a primeira atividade será o show “O que vim fazer aqui”, de Alzira E.

Os ingressos para a Plataforma Proac são grátis, porém devem ser retirados com uma hora de antecedência na bilheteria do teatro.

Informações:

Teatro Sérgio Cardoso

Endereço: Rua Rui Barbosa, 153 Bela Vista São Paulo SP

Telefone: (11) 3288-0136

Horário da bilheteria: de segunda a domingo, das 14h até o início do espetáculo

Estações do Metrô próximas: São Joaquim e Brigadeiro

Linhas de Ônibus: 475M-10 Jd. da Saúde e 967A-10 Imirim/Pinheiros