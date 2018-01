Projeto 20 Anos de Saudade faz um sobrevoo prático nas obras de Tom Jobim

Duas notas e um mundo inteiro se abria. Simples assim. Duas notas tocadas pelas mãos de um homem que se dizia pianista frustrado, mas que achava seus caminhos partindo de ideias pequenas que bem poderiam sair da brincadeira de uma criança. Menos era mais, dizia Tom Jobim, mas seu menos saía pela janela do quarto e crescia, tomava proporções sinfônicas, virava um gigante. E, quando voltava para suas mãos, no final da tarde, era de novo apenas duas notas.

Jobim morreu há 20 anos, quando seu coração parou durante uma angioplastia para o tratamento contra um câncer. Um repórter conseguiu falar com Chico Buarque na rua logo depois da notícia da morte. Ele estava desnorteado. “Eu não sei o que vai ser, não sei. Era para ele que eu fazia tudo.”

O maestro partiu sem explicar direito que negócio era aquele de fazer música daquele tamanho com os sentimentos do menino que vê um passarinho. Deixou a tarefa para quem quisesse destrinchá-la. E a vez é do pianista Fábio Caramuru, curador do projeto 20 Anos de Saudade, um interessante sobrevoo bem mais prático do que teórico sobre a produção jobiniana.

Serão três shows e uma mesa de conversas a partir desta quinta-feira, 17, às 19h15, na Caixa Cultural. “A ideia foi mostrar a diversidade de seu legado”, diz Fábio. Ainda que o intuito não seja o didatismo, os recortes estão claros: a cantora Paula Morelenbaum e o violoncelista e arranjador Jaques Morelenbaum fazem a abertura, com a percussão de Marcelo Costa e o violão de Lula Galvão.

Paula e Jaques foram células da sonoridade de Jobim por dez anos, quando integraram a Banda Nova, ou Nova Banda, formada para gravar e acompanhar o maestro em shows. “A voz de Paula se adapta perfeitamente ao conceito musical de Jobim”, diz Fábio. Se é assim, Paula lembra, que seja natural. Ela nunca forçou uma interpretação quando esteve diante de Tom. “Isso é a sensibilidade que me faz ir por este ou aquele caminho. O fato de ter convivido com ele por dez anos, por sua vez, também me permitiu saber das coisas de que ele gostava.”

Jaques, a quem o compositor chamava de maestro, fala de Tom com um brilho na voz. “Eu não precisaria ter tocado com ele por dez anos para querer interpretar essas músicas. Estou impregnado de Jobim em cada poro.” Mas o fato é que ele tocou, e dez anos o fizeram saber como funcionava a cabeça de seu mestre. “Imagina, eu era uns 20 anos mais jovem do que ele, e podia respirar seu ar, ver como ele apertava a tecla de um piano, entender a paixão que ele tinha diante de sua própria música, dizendo ‘que maravilha!’”

No repertório dos Morelenbaums, estarão músicas como o Surfboard, Samba de Uma Nota Só, Brigas Nunca Mais, Águas de Março, O Grande Amor, Sabiá, Insensatez, Falando de Amor, Retrato em Branco e Preto e Wave.

Na sexta-feira, 18, será a vez de o violonista e arranjador Mario Adnet, seguido por piano, sax e flauta, mostrar a frente camerística desenvolvida por Jobim depois de seu início bossa-novista e, ainda antes disso, ligado aos sambas-canção. “Adnet tem essa vivência, compreende bem esse conceito mais sinfônico.”

E eis um dos maiores trunfos do maestro. “O menos era mais. Quando analisamos as composições, as harmonias que ele fazia, percebemos que não sobra e não falta nada, é impressionante. E você sente que sua origem era sempre o piano, embora ele dissesse ser um pianista limitado.”

Se não fosse pianista, mas sim violonista, por exemplo, a obra de Jobim seria a mesma? “Eu acho que não. A composição dele era claramente originada nas teclas do piano”, responde Fábio. Embora, faça-se justiça, Jobim tocasse violão muito bem. “E o fato de ser limitado, como ele dizia, talvez fosse sorte”, completa o pianista, refletindo sobre as melodias e as harmonias de acidentes e intervalos apenas necessários. Fábio e Marco Bernardo apresentam, sábado, 19, também a partir das 19h15, obras de Jobim com dois pianos. Será a vez de mostrar as águas que Jobim bebeu – sobretudo as de Radamés Gnatalli, Villa-Lobos, Debussy e Ravel, e a fonte que se tornou, evidente nas mãos de Egberto Gismonti (Baião Malandro), Cesar Camargo Mariano (Samambaia) e Gilberto Gil (Domingo no Parque). Às 20h30, haverá uma conversa com o público, estimulada pelos debatedores, o pesquisador Zuza Homem de Mello, os maestro Julio Medaglia e Gil Jardim, e o próprio Fábio Caramuru.

O domingo, 20, vai ficar com a cantora Alaíde Costa e o pianista Giba Estebez, representando os primórdios de Tom Jobim, uma era bem mais passageira do que aparenta a chamada bossa nova.

TOM JOBIM – 20 ANOS DE SAUDADE

Caixa Cultural. Praça da Sé, 111, centro, tel. 3321-4400. 5ª a dom., 19h15. Grátis. Até 20/7.