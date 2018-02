Projeta Brasil Cinemark exibe filmes nacionais a R$ 3 Hoje tem cinema brasileiro na rede Cinemark. Desde 2000, a rede comemora o Dia do Cinema Nacional com o evento Projeta Brasil Cinemark. Em todas as suas salas, em todo o Brasil, o público vai poder ver os filmes pagando apenas R$ 3. O critério de escolha dos títulos contempla obras exibidas pela Cinemark durante o ano, envolvendo os mais diversos gêneros. "Vou Rifar Meu Coração", "Colegas", "Gonzaga", "Xingu", "E aí Comeu?", "Até Que a Sorte nos Separe", "Totalmente Inocentes", "Heleno", "Tropicália" e "Dois Coelhos" são apenas alguns dos filmes em exibição. Você só precisa conferir a programação no Cinemark mais próximo e desfrutar da promoção. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.