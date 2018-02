Projeção será seguida de debate

Hoje, às 19h30, na Galeria Olido (Centro de São Paulo), haverá exibição, seguida de debate, do documentário Luto Como Mãe, de Luiz Carlos Nascimento. O filme conta histórias de mulheres, as mães de Acari e da Baixada Fluminense, cujos filhos foram vítimas de chacinas cometidas por policiais. Parte dessa realidade está no filme Tropa de Elite 2, de José Padilha, que arrebenta nos cinemas. Você poderá ver agora as chacinas de outro ângulo. Nascimento acompanhou suas personagens por quatro anos e hoje, após a apresentação, as mães de Acari e pesquisadores do Núcleo de Estudos da Violência da USP vão debater a barbárie que a beleza do Rio não oculta.