Proibido Proibir é eleito melhor filme em Miami

Proibido Proibir, de Jorge Durán, venceu a categoria melhor filme do 11.º Festival de Cinema Brasileiro de Miami, que começou no dia 1.º e foi encerrado na noite de sábado, 9. O prêmio concedido pelo júri popular foi para Polaróides Urbanas, de Miguel Fallabela, primeiro longa-metragem do ator-diretor-dramaturgo e exibido publicamente pela primeira vez no festival. Quinze longas nacionais participaram da mostra competitiva, entre eles Baixio das Bestas, de Cláudio Assis, e Inesquecível, de Paulo Sérgio Almeida. O ator Ney Latorraca foi o grande homenageado deste ano, com a exibição de Viva Sapato!, de Luiz Carlos Lacerda.