Proibido para maiores

Na noite de sábado, na porta do Cine Odeon, na Cinelândia, no Rio, um grupo de inconformados bradava pelo seu direito de assistir a A Serbian Film, longa de Srdan Spasojevic, que teve sua exibição proibida: a cópia em 35 mm foi apreendida após o partido político DEM, por meio de uma liminar assinada pela juíza Jatahy Nygaard, da 1.ª Vara da Infância, da Juventude e do Idoso do Rio de Janeiro, pedir não só a proibição como também a venda de ingressos do filme, sob multa de R$ 100 mil diária em caso de descumprimento. A ação tinha como prerrogativa a crença de que o filme faz apologia à pedofilia.

Veja também:

Crítica: Longa explora o gosto mórbido pela violência

Em linhas gerais, A Serbian Film narra a história de um ator pornô em fim de carreira que concorda em participar de um "filme de arte", mas acaba sendo coagido a realizar um filme exploratório com abuso infantil e necrofilia. "Qualquer pessoa que realmente viu o filme reconhece claramente que não é. O filme é um claro ato político contra as barbaridades do mundo de hoje. Um filme sobre os medos de todos nós que se materializam em uma família que vê o pai descendo no fundo do poço, com horríveis consequências. Em poucas palavras: é um filme feito para chocar, com conteúdo político, sim, mas fundamentalmente é um produto de entretenimento, uma obra de ficção com posição clara contra a pedofilia e contra outras barbaridade", afirmou Raffaele Petrini, da Petrini Filmes, distribuidora do filme.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Vale lembrar que A Serbian Film já havia sido exibido em dois festivais no Brasil: no Fantaspoa, em Porto Alegre, e no Festival Lume de Cinema, em São Luís, sem que houvesse nenhuma reclamação, proibição ou protesto. Na semana passada, o filme também já havia sido exibido no RioFan. Após a notícia de que o filme "continha pedofilia" ser publicada na imprensa e a discussão ganhar corpo, a Caixa Econômica Federal, patrocinadora e anfitriã do evento, vetou a exibição do filme, tirando-o da competição e do festival. Foi em resposta ao cancelamento da participação do filme no RioFan que os distribuidores organizaram a pré-estreia do longa, que tem estreia no País prevista para 26 de agosto, no Odeon.

No entanto, a pré-estreia, diante da liminar da Justiça, também foi cancelada. Sobrou ao público, descontente com a proibição, protestar. Não era a qualidade da obra, a necessidade de se assistir a um filme extremamente violento que estavam em questão. Era uma palavra que, diziam ele, se fazia mais assustadora que a própria obra: censura. "Censura a gente sabe como começa, mas nunca como acaba", disse um manifestante.

A julgar pela trajetória que vem seguindo até chegar ao Brasil, era de se esperar alguma reação. Mas a proibição surpreendeu. Primeiro, foram os cortes que sofreu na Inglaterra, depois as opiniões contrárias em diversos países. Depois, a recepção polêmica no Brasil. Até, finalmente, ser apreendido no sábado.

Além do protesto civil em frente ao Odeon, o ato provocou a elaboração de um comunicado da Associação de Críticos de Cinema em repúdio à proibição. A Associação dos Roteiristas brasileiros é contrária à ação.

A Petrini entrou com um agravo de instrumento para poder autorizar as exibições e recuperar a cópia em 35 mm. "Na decisão é muito claro o ponto de vista da juíza: mesmo que o filme não contenha cenas de abuso real a fins eróticos, não se pode permitir que cenas de extrema violência sejam levadas ao grande público. Se isso não é censura, de que estamos falando então?".

Os distribuidores acrescentam: "Para quem viu o filme, também, fica bem claro que nenhuma criança foi abusada ou maltratada durante as filmagens. O Estatuto da Criança e do Adolescente afirma que é crime exibir filmes que contém cenas de sexo reais e simuladas com crianças. Não é o caso de A Serbian Film. A cena do "recém nato" sugere um ato sexual entre um adulto e um bebê. Na realidade o bebê é um robô, e isso fica claro. O que espanta é o fato que nem os acusadores do DEM, nem o advogado, nem a juíza viram a obra e muito menos pediram uma cópia do filme antes de entrar com a ação."

HORROR COM LIMITES

Polêmicas internacionais

A Serbian Film - Terror sem Limites já foi exibido em festivais nos EUA, Canadá, Portugal e

Espanha, onde foi banido por "ameaça à liberdade sexual". Também foi banido na Noruega após dois meses de vendas devido a "violação criminal sobre a representação sexual de menores e violência extrema"

Cortes

No Reino Unido, o filme sofreu 49 cortes antes de ser liberado. Na Alemanha, o laboratório

que realizou cópias da película destruiu o material. O diretor está sendo processado por exibição de pornografia infantil após denúncia de organização católica