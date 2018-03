PROIBIDO MASCOTE DE LADY GAGA A cantora pop Lady Gaga ganhou, em Londres, ordem judicial para evitar que os criadores de um jogo para crianças na internet siga com um personagem animado chamado Lady Goo Goo. A empresa britânica Mind Candy é a proprietária do site Moshi Monster, que permite a crianças adotar um monstro como mascote virtual. O Lady Goo Goo, um deles, é um bebê loiro com óculos de sol, que se tornou um sucesso no YouTube aparecendo no vídeo The Moshi Dance. A Mind Candy planejava ainda lançar uma canção especial para o personagem, mas a decisão do Tribunal Superior Britânico proíbe qualquer promoção de Lady Goo Goo. / AP