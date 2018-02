Progresso do SBT endossa que o controle remoto ainda é da criança A direção da Globo considera que a derrota do Encontro com Fátima Bernardes no Ibope não se deve ao programa em si, que fez uma clara opção pelo público adulto, em detrimento do infantil. Tanto assim, que a nova atração vem subtraindo audiência justamente da Record, que caminha no mesmo nicho no horário. A perda de números é para o SBT e diz respeito à mudança repentina de um hábito cultivado há décadas no horário da manhã: o menu para crianças. Assim, não há reformas no conceito do Encontro, por enquanto. Se quisesse apenas reverter a migração de ibope para o SBT no momento, a Globo teria de resgatar o conteúdo infantil, e não remexer na revista pela qual optou.