Progressista e suíno

Imagine se um combativo deputado da bancada paulista no Congresso, reeleito seis vezes e favorito para disputar a prefeitura de São Paulo, fotografasse seu pênis ereto e mandasse a foto não solicitada por email para uma constituinte na Bahia? E confessasse que passou anos fazendo sexo por telefone com suas seguidoras no Twitter em vários estados? E enviando fotos de seu equipamento sob a cueca e mantendo relacionamentos sexuais - sexting - online com fãs que apenas supunha serem maiores de idade? E afinal fosse flagrado trocando mensagens românticas com adolescentes menores de idade?

E, dias antes da confissão, tivesse negado tudo, mentindo para as câmeras e para seus colegas de bancada, acusando a direita de uma conspiração e de ser vítima de hackers? E isto no momento crucial em que seu partido precisa enfrentar a oposição que propõe cortes draconianos no sistema de assistência médica para a população com mais de 65 anos.

Se o leitor está perplexo com o grau de estupidez e perversão, por favor, tape o nariz porque vem mais. Dito deputado se casou em julho passado com uma das mais cobiçadas mulheres de Washington. A elegante e competente Huma Abedin, há 15 anos braço direito de Hillary Clinton, de quem é subchefe de gabinete Departamento de Estado. Abedin, criada na Arábia Saudita e muçulmana praticante, está grávida de dez semanas.

O pesadelo do político progressista surpreendido numa espiral de autodestruição voltou à berlinda. O presidente Bill Clinton com a estagiária no Salão Oval; o governador Eliot Spitzer com as prostitutas; o senador e candidato a presidente John Edwards usando dinheiro de campanha para calar uma assessora grávida, enquanto sua mulher combatia um câncer.

Mais uma vez, o público pergunta: porque homens tão talentosos arriscam tanto? Anthony Weiner era uma voz solitária, à esquerda de Barack Obama, na defesa do seguro saúde. Mais da metade - 56% - de seus constituintes nova-iorquinos não quer que ele renuncie. A liderança do Partido Democrata pediu a Weiner exatamente isto mas, no sábado, ele tomou um avião para ir se tratar, sabe-se lá do que e para "se tornar um marido melhor". O deputado conhecido pela brutal franqueza política agarrou o primeiro bote salva-vidas na cartilha hipócrita da terapia para a fraqueza de caráter.

O desconforto com os detalhes sórdidos do caso é enorme. Transcrições das conversas do deputado com as constituintes que nunca encontrou em pessoa revelam uma sexualidade adolescente e patética.

Numa entrevista à rádio, uma acadêmica da Universidade de Stanford, autora de uma pesquisa de comportamento institucional, diz que o poder diminui a inibição e estimula comportamento impulsivo. Todos temos impulsos inconfessáveis mas a maioria de nós tende a pensar nas consequências de consumar as transgressões. A diretora do de um centro que estuda mulheres na política explica ao New York Times que "as mulheres concorrem a cargos públicos para fazer algo e os homens se elegem para ser alguém". Uma possível explicação para o fato de que mulheres não protagonizam escândalos como o Weinergate?

Insatisfeita, procurei uma terapeuta. Não para me tratar, mas para controlar meu impulso de reduzir Anthony Weiner ao porco que ele aparenta ser. Telefonei para a diretora do prestigiado Ackerman Institute for the Family. Para começo de conversa, Lois Braverman não se disse surpresa com as revelações, o que me fez imaginar o que ela ouve no consultório. E me disse para excluir a belíssima Huma Abedin da equação. "O fato de uma mulher ser bela e admirada não é nenhuma prevenção para este tipo de comportamento", alerta Braverman. Ela explica que, para entender o que se passa, é preciso se afastar no território moral. A internet não inventou a transgressão sexual, apenas facilitou o acesso à pornografia e relaxou a interação pela mídia social. "O problema é que as pessoas estão usando essa mídia com a sensação de que são invisíveis", diz. E pergunta: quem nunca se arriscou a ser flagrado fazendo algo proibido?

Braverman lembra que a as fronteiras de comportamento variam amplamente no arranjo privado entre casais. Não estou nem aí para o que casais fazem a portas fechadas. Mas argumento que um, perdão, membro do Congresso deve aos eleitores respeito ao cargo que ocupa. Lois Braverman concorda.

Ela não pode falar assim mas eu posso: Anthony Weiner, o progressista, é um porco.