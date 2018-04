Programas de Milton Neves continuam no ar na Record

A Rede Record voltou atrás e não vai mais tirar os programas do apresentador esportivo Milton Neves do ar, conforme havia anunciado na sexta-feira, 10. Em entrevista à Agência Estado, o apresentador dedicou a "vitória" ao jornalista Juca Kfouri e ao ex-vice presidente do Corinthians Antônio Roque Citadini, que, segundo ele, haviam comemorado a sua saída do ar. Neves disse que a emissora não forneceu justificativas a respeito da decisão. De acordo com o apresentador, o programa Debate Bola e o semanal Terceiro Tempo, que vai ao ar aos domingos, continuam na grade da Record, nos mesmos horários. A única mudança possível é a transformação do Terceiro Tempo em uma revista, em substituição ao formato de debate que o programa tem hoje. Ele deve comandar também três programas na RecordNews, canal de notícias que a emissora deve lançar no mês que vem. Neves afirmou que comemora "reservadamente" a mudança de posição da Record, por considerar que a entrada e saída de programas do ar na televisão são bastante naturais. "A saída do ar não me trouxe dissabor ou constrangimento", assegurou. Ele disse continuar acreditando que a Record é a emissora "mais correta do País". "Eles demonstraram muita humildade. Viram que estavam errados e voltaram atrás", refletiu. A respeito dos dois desafetos, Neves afirmou: "Quero dar um abraço neles e pedir que Deus dê a eles o dobro do que me deu".