Programas de auditório têm melhor desempenho de audiência Programas com plateia e centrados na figura do apresentador tornaram-se um recurso para levantar a audiência da Record, que no ano passando investiu em Sabrina Sato e Geraldo Luís, que ganhou uma atração própria. A linha de shows, como a emissora chama esse tipo de produção, conseguiu ultrapassar o SBT, principal rival na disputa pela segunda posição no ranking dos canais. Principal contratação do ano, Sabrina, egressa do Pânicona Band, fechou 2014 com uma média de 7 pontos nas noites de sábado, contra 5 do SBT. Cada ponto equivale a 65 mil domicílios na Grande SP. Já o Domingo Show, de Geraldo, que faz uma estranha mistura de jornalismo e entretenimento - com doses de sensacionalismo, conseguiu se manter a média dos 8 pontos ao longo do ano, contra 6 do Domingo Legal, da emissora de Silvio Santos. Entretanto, o experiente e queridinho dos anunciantes Rodrigo Faro ficou estagnado. Exibido aos domingos de abril a dezembro, o Hora do Faro teve um empate técnico - alcançou três décimos a mais - com Eliana e ficou na casa dos 8 pontos. Quem se manteve bem, com 7 pontos de janeiro até o último sábado do ano foi o Legendários, que gira em torno de Marcos Mion.